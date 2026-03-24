Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я снова это сделаю». Талалаев высказался о возможности вновь выбить мяч на трибуну

Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мыслями о возможности вновь выбить мяч на трибуну ценой отстранения. Напомним, ранее Талалаев получил четыре матча дисквалификации после стычки с тренерским штабом ЦСКА (1:0) во встрече 21-го тура РПЛ.

«Признаю свой поступок. Я такой, какой есть. Можете считать мне плохим, хорошим, эмоциональным. Когда я вернусь на бровку и снова возникнет момент, который будет определять судьбу нашего клуба с точки зрения набора очков, и будет возможность выбить мяч даже ценой дисквалификации, я снова это сделаю», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После 22 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 42 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android