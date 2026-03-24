Защитник «Реала» Рюдигер: я не представляю угрозы безопасности для своих команд

Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер ответил на обвинения в том, что его агрессивный стиль игры в обороне делает его обузой для клуба и национальной команды.

«Я определённо не представляю угрозы безопасности для своих команд. Я точно знаю, на какой минуте мы находимся и что поставлено на карту. Однако, эта дискуссия ещё раз показывает мне, что я не всегда выполнял свои обязанности должным образом», — приводит слова Рюдигера Goal.

Напомним, в матче 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:1 Рюдигер ударил коленом в лицо футболиста «Хетафе» Диего Рико. Рико схватился за лицо, встреча была остановлена. Арбитр Алехандро Муньис Руис пригласил врачей на поле, однако не зафиксировал нарушения правил.