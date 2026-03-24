Талалаев обвинил в провокации игрока ЦСКА и его тренерский штаб после скандала в матче РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об обвинениях в провокации, поделившись своим мнением о скандальной ситуации в матче Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Напомним, ранее Талалаев получил четыре матча дисквалификации после стычки с тренерским штабом армейцев (1:0) во встрече 21-го тура РПЛ.

«Мне непонятно, что такое провокация. Провокатором был игрок ЦСКА и их тренерский штаб, который прибежал ко мне. На КДК я просил Челестини в присутствии всех членов комиссии перевести, что он кричали с помощником мне. Мне было интересно поведение Челестини. После матча он и Кармо не вышли разговаривать, проигнорировав мое предложение», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После 22 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 42 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.