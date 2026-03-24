Талалаев – о Челестини: уважения к нему не испытываю

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, как относится к главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини.

«Вы придаёте слишком большое внимание жестам и словам. На мой взгляд, следует обращать внимание на поступки. Успехов ЦСКА. Нам нужно всем сначала доработать этот год. Будет момент — будет решение. Причислять его к врагам не собираюсь, но и уважения человеческого к нему не испытываю, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В матче 21-го тура РПЛ между Талалаевым и Челестини произошла стычка. После этого главный тренер «Балтики» получил четырёхматчевую дисквалификацию. На данный момент ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 39 очков. «Балтика» (42) занимает четвёртое место.