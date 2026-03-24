«За фужером хорошего вина решили бы вопрос». Талалаев — о конфликте с Челестини

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о конфликте с главным тренером ЦСКА Фабио Челестини. Напомним, ранее Талалаев получил четыре матча дисквалификации после стычки с тренерским штабом армейцев (1:0) во встрече 21-го тура РПЛ.

«Если бы Челестини после конфликта перевёл, что кричал он, его помощники, то у меня не было бы вопросов. Думаю, что за фужером хорошего вина решили бы вопрос. Как с тем же Ивичем — пошли бы дальше по жизни и помогали бы друг другу. Но после того, как мужчина перестаёт говорить правду и отвечать за свои слова, я найду, как провести время, не беспокоясь о его мнении», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После 22 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 42 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.