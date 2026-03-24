«На месте Кармо я поступил бы аналогично». Аршавин – о стычке в матче «Балтика» — ЦСКА

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о потасовке в концовке матча «Балтика» — ЦСКА в 21-м туре чемпионата России. По ходу матча футболист ЦСКА Энрике Кармо толкнул тренера «Балтики» Андрея Талалаева после чего случилось полноценная потасовка.

«Когда мы с Андреем Талалаевым созвонились по другому вопросу, то я сказал, что для меня это перебор. Если бы он выбил мяч в одно касание — это одно. А здесь так демонстративно… На месте Кармо я поступил бы аналогично — и это спровоцировало бы потасовку, — сказал Аршавин в эфире» «Матч ТВ».

Напомним, наставник калининградцев получил дисквалификацию на четыре игры после стычки с тренерским штабом ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ.

