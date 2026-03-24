Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матвей Сафонов обратился к болельщикам перед предстоящим матчем сборной России с Никарагуа

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов обратился к болельщикам российской национальной команды после приезда на тренировочные сборы к Валерию Карпину перед предстоящими товарищескими матчами с Никарагуа и Мали 27 и 31 марта. Первая из двух встреч состоится в Краснодаре.

— Небольшое обращение к болельщикам?
— Всем привет. Я уже в Краснодаре. Я очень жду нашей встречи на стадионе 27 марта. Приходите, очень хочу лично всех увидеть, — сказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

С конца февраля 2022 года команда России отстранена от международных соревнований по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С тех пор сборная проводит только товарищеские матчи.

