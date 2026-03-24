Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сафонов высказался о возможности сыграть за сборную России в Краснодаре

Сафонов высказался о возможности сыграть за сборную России в Краснодаре
Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился мыслями о возвращении в Краснодар перед предстоящими матчами с Никарагуа и Мали 27 и 31 марта. Первая из двух встреч состоится в Краснодаре.

— Каково вернуться домой с осознанием того, что здесь будет играть сборная России?
— Когда узнал, что игра будет в Краснодаре, я очень хотел попасть и надеялся, что меня вызовут. Так что теперь буду рад сыграть на стадионе, где всё начиналось.

— Сборная России не раз играла в Краснодаре. Бывал тут в роли зрителя?
— По-моему, нет. Всегда у меня были какие-то планы и попасть не получалось. На стадионе «Кубань» точно не был. Не помню тогда игр сборной, а меня не было в Краснодаре по каким-то обстоятельствам. В этот раз попаду, — сказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

Ранее сообщалось, что на матч с Никарагуа продано около 20 тысяч билетов.

