Сафонов высказался о возможности сыграть за сборную России в Краснодаре

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился мыслями о возвращении в Краснодар перед предстоящими матчами с Никарагуа и Мали 27 и 31 марта. Первая из двух встреч состоится в Краснодаре.

— Каково вернуться домой с осознанием того, что здесь будет играть сборная России?

— Когда узнал, что игра будет в Краснодаре, я очень хотел попасть и надеялся, что меня вызовут. Так что теперь буду рад сыграть на стадионе, где всё начиналось.

— Сборная России не раз играла в Краснодаре. Бывал тут в роли зрителя?

— По-моему, нет. Всегда у меня были какие-то планы и попасть не получалось. На стадионе «Кубань» точно не был. Не помню тогда игр сборной, а меня не было в Краснодаре по каким-то обстоятельствам. В этот раз попаду, — сказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

Ранее сообщалось, что на матч с Никарагуа продано около 20 тысяч билетов.