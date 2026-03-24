Сафонов: мне не нужны родственники, чтобы меня поддерживали в Краснодаре

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, какие эмоции испытывает перед грядущими матчами национальной команды с Никарагуа и Мали 27 и 31 марта. Первая из двух встреч состоится в Краснодаре.

— На стадионе будет «сектор Сафонова»?

— Я не планирую. Взял свои десять билетов, но посмотрим. Знаю, что меня в Краснодаре болельщики ждут и любят. Мне не нужны родственники, чтобы меня поддерживали на этом стадионе.

— Есть ли какой-то дополнительный трепет?

— На самом деле, я был прошлым летом на стадионе, присутствовал на двух домашних матчах «Краснодара». Поэтому нельзя сказать, что я больше полутора лет отсутствовал. Но в роли игрока – это возвращение, для меня это важно, предвкушаю этот момент встречи с болельщиками и стадионом. Даже сейчас у меня ностальгия, хожу и улыбаюсь. Всё такое родное. Здесь я провёл важный этап карьеры. Для меня это что-то особенное, — сказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

Ранее сообщалось, что на матч с Никарагуа продано около 20 тысяч билетов.