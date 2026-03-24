Daily Mail сообщил, сыграет ли Александер Исак за «Ливерпуль» против «ПСЖ» в ЛЧ

Центральный нападающий «Ливерпуля» Александер Исак может успеть восстановиться к четвертьфинальному противостоянию Лиги чемпионов с «ПСЖ», сообщает Daily Mail.

Ранее 26-летний шведский форвард вернулся к индивидуальным занятиям и сейчас завершает заключительный этап восстановления после травмы.

По имеющейся информации, главный тренер мерсисайдцев Арне Слот может включить Александера в состав уже на первую встречу с «ПСЖ», тогда как к ответной игре нападающий, как ожидается, будет полностью готов. Первый матч запланирован на 8 апреля, ответный — на 14 апреля.

«Ливерпуль» приобрёл Исака в сентябре 2025 года за € 145 млн. В текущем сезоне форвард отметился тремя голами и одной результативной передачей в 16 матчах за клуб.

