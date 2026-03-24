Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Ман Сити» Траффорд установил рекорд XXI века в английском футболе

Вратарь «Ман Сити» Траффорд установил рекорд XXI века в английском футболе
Комментарии

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в финале Кубка английской лиги со счётом 2:0. Вратарь «горожан» Джеймс Траффорд отметился редчайшим достижением в этом матче, сообщает Opta.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 60'     0:2 О'Райли – 64'    

В возрасте 23 лет и 163 дней он стал самым молодым английским голкипером, который вышел в стартовом составе на финал Кубка лиги на «Уэмбли» со времён Криса Вудса. Это произошло в матче «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» в 1978 году, когда Вудсу было 18 лет и 124 дня.

Напомним, «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице с 70 очками, в то время как «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 61 очком и игрой в запасе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android