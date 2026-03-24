Вратарь «Ман Сити» Траффорд установил рекорд XXI века в английском футболе
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в финале Кубка английской лиги со счётом 2:0. Вратарь «горожан» Джеймс Траффорд отметился редчайшим достижением в этом матче, сообщает Opta.
Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 60' 0:2 О'Райли – 64'
В возрасте 23 лет и 163 дней он стал самым молодым английским голкипером, который вышел в стартовом составе на финал Кубка лиги на «Уэмбли» со времён Криса Вудса. Это произошло в матче «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» в 1978 году, когда Вудсу было 18 лет и 124 дня.
Напомним, «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице с 70 очками, в то время как «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 61 очком и игрой в запасе.
