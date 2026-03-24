The Guardian сообщил, вызван ли Сердар Азмун в сборную Ирана после скандального фото

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун не вошёл в заявку команды на два товарищеских матча перед ЧМ-2026, сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ. По их информации, причиной такого решения стали подозрения в недостаточной лояльности к правительству.

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои огласил расширенный список из 35 футболистов на контрольные встречи против Нигерии и Коста-Рики, которые состоятся в турецкой Анталье. Азмун выступает за клуб «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Сообщается, что исключение форварда может быть связано с публикацией в Сети, где он выложил фото со встречи с правителем Дубая Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом. Этот пост вызвал негативную реакцию со стороны иранских властей на фоне обострения отношений между Ираном и ОАЭ, вызванного ракетными и дроновыми ударами после атак США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи.

По данным агентства Fars, связанного с Корпусом стражей Исламской революции, Азмун был отстранён от национальной команды. При этом Федерация футбола Ирана пока не делала официальных заявлений по этому поводу.

На фоне напряжённости в отношениях с США, которые вместе с Мексикой и Канадой являются соорганизаторами чемпионата мира, участие сборной Ирана в турнире остаётся под вопросом.

На счету Азмуна 57 голов в 91 матче за национальную команду.

