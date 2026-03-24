Звезда «Челси» Энцо Фернандес мечтает перейти в «Реал» — Джейкобс

Звезда «Челси» Энцо Фернандес мечтает перейти в «Реал» — Джейкобс
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес по-прежнему рассматривает «Реал» как приоритетный вариант для продолжения карьеры, сообщает инсайдер Бен Джейкобс в Х.

При этом мадридский клуб пока не принял окончательного решения по кандидатам на усиление средней линии, тогда как лондонцы сохраняют полный контроль над возможным трансфером игрока этим летом.

Ранее уже появлялась информация, что сделка между сторонами может состояться. Также источники отмечали, что Энцо является главным оппонентом идей главного тренера «Челси» Лиама Росеньора, что может повлиять на его будущее в клубе.

С прошлого лета руководство «Челси» ведёт переговоры о продлении контракта с хавбеком, считая его ключевой частью долгосрочного проекта. Однако на данный момент стороны так и не смогли достичь соглашения.

Действующее соглашение Фернандеса рассчитано до лета 2032 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского полузащитника составляет около € 90 млн.

