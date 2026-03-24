Гамид Агаларов: давно уже готов к сборной России, очень хотел бы сыграть

25-летний нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался о своём желании попасть в сборную России.

«Я бы очень хотел сыграть за сборную. Я вызывался на отборочные матчи к чемпионату мира, провёл в заявке один матч. Очень хотелось бы дебютировать за сборную, пусть и в товарищеской игре. Чтобы попасть в сборную, нужно работать, показывать свой класс в игре и забивать, ведь это главная цель нападающего.

Конечно, я и морально, и физически готов к сборной. Я уже давно готов. И пять лет назад, когда играл в «Уфе», был готов к сборной», — приводит слова Агаларова Sport24.

8 октября 2021 года Гамид Агаларов был включён в заявку сборной России на домашний отборочный матч ЧМ-2022 с национальной командой Словакии (1:0). Нападающий не вышел на поле, оставшись в запасе.

