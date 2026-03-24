«МЮ» ведёт переговоры с «Ньюкаслом» по трансферу Гимарайнса за € 80 млн — источник

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруну Гимарайнсу в преддверии летнего трансферного окна.
Сообщается, что в клубе рассматривают бразильца как потенциальную замену Каземиро в долгосрочной перспективе.
По предварительной информации, возможная сумма сделки может составить около € 80 млн. При этом официального соглашения между клубами пока нет — переговоры продолжаются.
В нынешнем сезоне Гимарайнс принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.
