В «Черноморце» сообщили, почему расстались с Ярославом Ракицким, намекнув на дисциплину

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о причинах ухода центрального защитника Ярослава Ракицкого в зимнее трансферное окно 2026 года.

«Я очень высоко ценю Ярослава. Как футболиста. Он очень многого достиг в футболе. И когда я приходил в команду, я очень и очень хотел, чтобы он у нас был, потому что я понимаю, что это футболист с титулами и мастерством. Я понимал, что мы в любом случае найдём путь для Ярослава, учитывая его возраст, чтобы он был в лучшем состоянии, которое может быть на его этапе карьеры.

Только я не мог допустить ситуации, которую предлагал Ярослав, что он по разным причинам не собирался приехать к нам тогда, когда команда собирается. И чем больше проходило время, тем больше эта ситуация становилась совершенно невозможной. Потому что мы понимаем, что это какой-то, знаете ли, момент уважения.

При всём уважении к футболисту есть коллектив, есть клуб, и мы должны правильно себя вести. И поэтому на данный момент это практически невозможно. Просто мы должны смириться с тем, что Ярослава с нами нет», – сказал Григорчук на канале «ТаТоТаке».

Ракицкий на данный момент находится без клуба. Ранее он выступал за «Зенит».

