Все новости
Андрей Аршавин назвал сильные стороны «Балтики»

Андрей Аршавин назвал сильные стороны «Балтики»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении «Балтики», отметив её сильные стороны.

«Хорошая борьба, физическая подготовка. После аутов достаточно голов забивают. Команда выглядит цельной. В обороне практически не дают шанса нашим лучшим командам», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Калининградский клуб после 22 туров МИР РПЛ набрал 42 очка и занимает четвёртое место в таблице. В следующем туре «Балтика» сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт в гостях в рамках 23-го тура РПЛ 5 апреля.

