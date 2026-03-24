Андрей Аршавин назвал сильные стороны «Балтики»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении «Балтики», отметив её сильные стороны.

«Хорошая борьба, физическая подготовка. После аутов достаточно голов забивают. Команда выглядит цельной. В обороне практически не дают шанса нашим лучшим командам», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Калининградский клуб после 22 туров МИР РПЛ набрал 42 очка и занимает четвёртое место в таблице. В следующем туре «Балтика» сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт в гостях в рамках 23-го тура РПЛ 5 апреля.

Захарян подарил Аршавину футболку после матча «Реала Сосьедад»