Владимир Слишкович: победа «Спартака» над «Оренбургом» — стопроцентно тренерская

Бывший главный тренер «Оренбурга» босниец Владимир Слишкович оценил вклад главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо в выездную победу красно-белых над южноуральцами в матче 22-го тура Мир РПЛ (2:0).

«Победа над «Оренбургом» – это стопроцентно тренерская победа. Конечно, игроки сделали свою работу, но по моим ощущениям, во-первых, «Оренбург» не ожидал такой состав «Спартака», и не ожидал такой стиль игры. Есть тактические решения от Карседо, с которыми «Оренбург» не мог разобраться 90 минут. И по мне – это только тренерская победа», — сказал Слишкович в эфире «Спартак Шоу».

52-летний испанский специалист Хуан Карлос Карседо возглавил московский «Спартак» 5 января 2026 года. В шести официальных матчах во всех турнирах под его руководством красно-белые оформили четыре победы и потерпели два поражения.

