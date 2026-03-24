«Это стало нашим смертным приговором». Почеттино — о поражении «ПСЖ» от «Реала» в ЛЧ

Бывший тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино вспомнил о неудаче своей команды в матче с мадридским «Реалом» весной 2022 года. 9 марта 2022 года «Реал» обыграл «ПСЖ» со счётом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В первой игре победу одержал парижский клуб со счётом 1:0.

«Нам просто не хватило немного удачи на «Бернабеу». Дома мы выиграли 1:0, и в ответной встрече вели до 61-й минуты, когда Бензема нарушил правила на Доннарумме. И вы действительно считаете, что тренер выбрал неверную стратегию? Что он неправильно действовал против команды, которая в итоге стала победителем? В Мадриде мы вели 1:0, второй гол был отменён из-за незначительного офсайда. Команда показывала хороший футбол до ошибки арбитра. Затем мы отступили и в итоге проиграли.

Сразу после финального свистка я понял, что моё время в Париже подошло к концу. Я осознавал, что главная цель — это победа в Лиге чемпионов. Не в Лиге 1 и не в Кубке Франции. Кроме того, в клубе царила сложная политическая обстановка. Болельщики были недовольны, проходили акции… Не хватало стабильности для достижения такой важной цели, как победа в ЛЧ.

Можно с уверенностью сказать: поражение в Мадриде стало для нас смертным приговором. В тот день возникло ощущение, что наше приключение завершилось», — приводит слова Почеттино L'Équipe.

Маурисио Почеттино занимал должность главного тренера «ПСЖ» с января 2021 года по июль 2022 года. На данный момент Почеттино — главный тренер сборной США. Контракт с аргентинским специалистом рассчитан до 31 июля 2026 года.