Слишкович рассказал, какие клубы видит чемпионом и бронзовым призёром РПЛ

Бывший главный тренер «Оренбурга» босниец Владимир Слишкович ответил на вопрос об исходе гонки за чемпионство между «Краснодаром» и «Зенитом» и рассказал, какая команда по его прогнозу займёт третье место.

«И «Краснодар», и «Зенит» могут стать чемпионами. Если смотреть по игре, я бы отдал предпочтение «Краснодару». И, думаю, третьим станет «Локомотив», — сказал Слишкович в эфире «Спартак Шоу».

«Краснодар» с 49 очками в 22 матчах возглавляет чемпионскую гонку Мир РПЛ за восемь туров до окончания национального первенства, у занимающего второе место «Зенита» 48 очков. «Локомотив» набрал 44 очка и находится на третьей строчке турнирной таблицы, опережая на два очка «Балтику», на пять очков ЦСКА и на шесть очков «Спартак».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
