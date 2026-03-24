«Минимум сенсаций». Андрей Аршавин — о 22-м туре РПЛ

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался об итогах 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, очень читаемый тур. Все, кто должен был выиграть, те глобально и победили. Минимум сенсаций. Очень спокойно даже в плане судейства прошёл тур. «Ахмат» выглядит сильнее «Ростова» — он победил. ЦСКА сильнее «Махачкалы» — победил. Даже разгром «Краснодара» прогнозировался. «Балтика»… Намного сильнее, просто в разных точках команды находятся по всему — 4:0.

«Спартак»… Сенсации не может каждый тур «Оренбург» выдавать, «Спартак» победил. То, что «Зенит» обыграет «Динамо», можно было подумать, но просто как уверенно «Зенит» обыграл… Трудно было предположить. Шансов вообще не дали. «Крылья Советов» — «Рубин», думаю, [здесь] счёт говорит сам за себя. И мало кто, наверное, смотрел эту игру. Ну и «Локомотив» проехался катком», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».