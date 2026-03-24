Игрок «Зенита» Дркушич: в таблице будет плотно до конца сезона

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич ответил на вопрос об амбициях петербургской команды. Он заявил, что «Зенит» следит за турнирной таблицей, но концентрируется на своей игре. Сине-бело-голубые стараются идти от матча к матчу.
«Конечно, смотрим в таблицу. Но мы полностью сконцентрированы на нашей игре. Так плотно будет до конца сезона. У «Краснодара» тоже хорошая и качественная команда. Идём от матча к матчу», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.