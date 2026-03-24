УЕФА отклонил просьбу АПЛ об увеличении заявки в ЛЧ до 28 игроков — The Guardian

УЕФА не изменит размер заявки на следующий розыгрыш Лиги чемпионов, сообщает The Guardian. Согласно информации источника, английские клубы обратились с просьбой разрешить заявлять до 28 футболистов, однако Союз европейских футбольных ассоциаций отклонил этот запрос.

Вопрос о возможных изменениях может быть рассмотрен перед сезоном-2027/2028, но на данный момент ограничение останется прежним – 25 человек.

Отмечается, что за сохранение текущего регламента выступили представители испанских клубов, включая «Атлетико», «Севилью» и «Реал Сосьедад». Клубы Ла Лиги считают, что английские команды могут использовать своё финансовое превосходство для получения значительного преимущества.

