«Наконец-то Семак услышал критику». Орлов отметил изменения в игре «Зенита»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отметил положительные изменения в игре «Зенита».

«Наконец-то Сергей Семак всю критику [услышал]. Нет поперечных передач, в основном вертикальные, вперёд. Желание, борьба, Глушенков. Соболев на 30% прибавил. С приходом Дурана он стал лучше, чем был. В матче с «Динамо» он играл так, как играл лучшие матчи за «Спартак». До этого он ведь хуже играл. Ну и слава богу! Дождались! Но впереди ещё большие задачи», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (48 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (49).

