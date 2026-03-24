Аршавин ответил, находится ли «Локомотив» в чемпионской гонке РПЛ

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин оценил турнирные амбиции московского «Локомотива». Он считает, что железнодорожники не находятся в чемпионской гонке.

— Андрей Сергеевич, «Локомотив» в чемпионской гонке?
— Мне кажется, нет.

— Почему?
— Ну, потому что отрыв достаточный. «Краснодар» стал вообще здорово выглядеть [в последнее время].

— Нет, подожди, Андрей Сергеевич, 12 апреля игра «Краснодар» — «Зенит». Она же может вничью завершиться? Ну, гипотетически.
— Может.

— И отрыв может сократиться до трёх очков.
— Ну, мне кажется… Для меня всё равно более такие матёрые команды — это «Краснодар» и «Зенит». Нежели «Локомотив» в нынешнем составе. Хотя игра «Локомотива» симпатична, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
Дмитрий Булыкин оценил чемпионские перспективы «Локомотива» в РПЛ
