Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин ответил, какие команды покинут РПЛ по итогам этого сезона

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о том, какие команды, по его мнению, вылетят из Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2025/2026.

— Андрей Сергеевич, для тебя есть понимание, кто точно вылетает?
— Мне кажется, «Крылья Советов» — «Пари НН» — «Оренбург». Вот в этой тройке вторая команда [вылетит], — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Под первой командой, которая точно вылетит, Аршавин подразумевал «Сочи». Клуб находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы РПЛ с девятью очками после 22 матчей.

На 15-м месте находится «Оренбург» (18 очков), на 14-й строчке — «Пари Нижний Новгород» (20). На 13-м месте располагаются «Крылья Советов», команда заработала 21 очко после 22 туров.

Материалы по теме
«Минимум сенсаций». Андрей Аршавин — о 22-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android