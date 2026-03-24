Аршавин ответил, какие команды покинут РПЛ по итогам этого сезона

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о том, какие команды, по его мнению, вылетят из Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2025/2026.

— Андрей Сергеевич, для тебя есть понимание, кто точно вылетает?

— Мне кажется, «Крылья Советов» — «Пари НН» — «Оренбург». Вот в этой тройке вторая команда [вылетит], — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Под первой командой, которая точно вылетит, Аршавин подразумевал «Сочи». Клуб находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы РПЛ с девятью очками после 22 матчей.

На 15-м месте находится «Оренбург» (18 очков), на 14-й строчке — «Пари Нижний Новгород» (20). На 13-м месте располагаются «Крылья Советов», команда заработала 21 очко после 22 туров.