Игрок «Спартака» Умяров вспомнил, каким был дебютант Полех на первой тренировке

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о дебюте молодого игрока Павла Полеха за красно-белых в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:0). 16-летний полузащитник вышел на поле в конце встречи на 88-й минуте.

«Очень хочется, чтобы дебют Полеха в Оренбурге дал ему как можно больше позитивных эмоций. И только помог ему в развитии. Парень действительно очень способный, резкий. Понятное дело, что физически ещё нужно будет набирать. Этот период ему предстоит. То, что он показал на первых тренировках — очень впечатляет.

Конечно, мы его поддерживаем. Хочется, чтобы он расслабился. Когда он первый раз пришёл, был зажатый. Немножко закрепощённый какой-то. Постарались поговорить с ним. Надеюсь, что уже на первой тренировке он более-менее почувствовал себя в своей тарелке. По крайней мере, так показалось», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.