Умяров отреагировал на решение ЭСК, что Соболева стоило удалить в игре «Зенит» — «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на вердикт ЭСК по спорному эпизоду в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2). ЭСК признала, что арбитр должен был удалить с поля форварда петербуржцев Александра Соболева за вторую жёлтую карточку.

— Твоя реакция на решение ЭСК, что Соболеву нужно было показать вторую жёлтую за фол на тебе?

— Никакой реакции. Было понятно ещё после игры, что, наверное, тяжело в таком моменте найти другие причины. То, что Соболев говорит, что это не жёлтая, это его видение. С его стороны всегда будет игровой момент. С другой стороны, всегда будет момент, который должен заканчиваться фолом и жёлтой карточкой, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.