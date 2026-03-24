Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Умяров отреагировал на решение ЭСК, что Соболева стоило удалить в игре «Зенит» — «Спартак»

Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на вердикт ЭСК по спорному эпизоду в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2). ЭСК признала, что арбитр должен был удалить с поля форварда петербуржцев Александра Соболева за вторую жёлтую карточку.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

Твоя реакция на решение ЭСК, что Соболеву нужно было показать вторую жёлтую за фол на тебе?
— Никакой реакции. Было понятно ещё после игры, что, наверное, тяжело в таком моменте найти другие причины. То, что Соболев говорит, что это не жёлтая, это его видение. С его стороны всегда будет игровой момент. С другой стороны, всегда будет момент, который должен заканчиваться фолом и жёлтой карточкой, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android