Экс-защитник «Спартака» Митрески: в еврокубках клубы РПЛ могли бы конкурировать со многими

Бывший македонский защитник московского «Спартака» Игор Митрески высказался о состоянии российского футбола и уровне РПЛ. Митрески продолжает следить за «Спартаком» и российским футболом в целом.

– Где вы проводите большую часть времени?

– Живу в Македонии, иногда приезжаю в Россию. Недавно был на Кубке Легенд.

– Продолжаете следить за «Спартаком»?

– Конечно. В целом слежу за российским футболом. По телевидению у нас показывают матчи РПЛ – не все, но многие. Если интересный матч «Спартака» не показывают, ищу трансляцию в интернете.

– Как оцените уровень РПЛ?

– В России очень сильный чемпионат. До 2022 года он был ещё выше по уровню – во многом из-за легионеров. Но не сказал бы, что сейчас лига сильно просела.

– С чем связываете небольшое падение уровня РПЛ?

– Нет тех легионеров, которые были раньше. В основном они не едут в РПЛ из-за отсутствия еврокубков. Это основная причина.

– Как оцените РПЛ на фоне европейских топ-лиг?

– В лиге по-прежнему много сильных игроков. Я бы поставил РПЛ на шестое место в Европе – после Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. В еврокубках российские клубы могли бы конкурировать со многими, — приводит слова Митрески Metaratings.

Игор Митрески выступал за московский «Спартак» с 2001 по 2004 год, проведя в составе клуба 117 матчей.