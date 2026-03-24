41-летний Вагнер Лав объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий московского ПФК ЦСКА Вагнер Лав объявил в социальных сетях о завершении профессиональной карьеры футболиста. Он записал видео, на котором озвучил своё решение.

На момент завершения карьеры возраст бразильца составляет 41 год.

Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. За этот период нападающий принял участие в 259 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 124 голами и 53 результативными передачами. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.