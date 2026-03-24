Аршавин — о «Динамо»: Гусеву перед своими руководителями нужно проявить состоятельность

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективах московского «Динамо» в оставшейся части сезона.

— Что мы ждём от «Динамо» в оставшейся части сезона? Только Кубок?

— «Динамо», я думаю, Кубок, и здесь ещё Гусев находится в такой ситуации, когда ему нужно перед своими руководителями проявить свою состоятельность.

— Только игрой?

— Да, да. Поэтому…

— Яркая игра должна быть?

— Ну, яркая, не яркая, но игра какая-то должна быть. То есть она должна просматриваться. Поэтому для «Динамо» и его тренера это не будут проходные игры, потому что от этого [зависит] дальнейшая судьба Гусева в «Динамо». Ну и, конечно, я думаю, Кубок. Рассчитывают на него, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» сыграет с «Краснодаром».