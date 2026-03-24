Червиченко: после поражения от «Зенита» вопрос — конец ли сказки для «Динамо»?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвёл итоги матча 22-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Зенит» (1:3).

«Удивлён, что «Зенит» был сильнее «Динамо». Они на классе обыграли соперника. Теперь вопрос — конец ли сказки для «Динамо» или смогут показывать такую же интересную игру. Думал, что «Динамо» окажет больше сопротивления и выиграет. А всё было наоборот. То ли «Зенит» собрался, то ли «Динамо» не было таким зубастым. Тем более если вспомним, как «Зенит» шёл к этому матчу. Уверенная победа «Зенита» приятно удивила», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.