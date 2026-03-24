Червиченко: после поражения от «Зенита» вопрос — конец ли сказки для «Динамо»?
Поделиться
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвёл итоги матча 22-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Зенит» (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22' 1:1 Гомес – 37' 1:2 Соболев – 43' 1:3 Глушенков – 85'
«Удивлён, что «Зенит» был сильнее «Динамо». Они на классе обыграли соперника. Теперь вопрос — конец ли сказки для «Динамо» или смогут показывать такую же интересную игру. Думал, что «Динамо» окажет больше сопротивления и выиграет. А всё было наоборот. То ли «Зенит» собрался, то ли «Динамо» не было таким зубастым. Тем более если вспомним, как «Зенит» шёл к этому матчу. Уверенная победа «Зенита» приятно удивила», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 марта 2026
-
11:50
-
11:35
-
11:34
-
11:30
-
11:25
-
11:21
-
11:11
-
11:04
-
11:01
-
10:50
-
10:45
-
10:27
-
10:25
-
10:20
-
10:03
-
10:01
-
09:47
-
09:39
-
09:33
-
09:23
-
09:23
-
09:14
-
09:05
-
08:56
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:15
-
06:40
-
06:29
-
06:00
-
05:57
-
05:49
-
05:01
-
04:57