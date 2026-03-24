Экс-защитник «Спартака» Митрески: спорт должен быть вне политики

Бывший македонский защитник московского «Спартака» Игор Митрески прокомментировал отстранение российских клубов и сборных от международных турниров.

– Как вы отреагировали на отстранение российских клубов и сборных от международных турниров?
– Спорт должен быть вне политики. Почему футболисты страдают от решений других государств? Это касается не только футбола, но и других видов спорта. Хочу поскорее увидеть российских спортсменов в международных турнирах. Бан российского спорта несправедлив. Политика не должна отражаться на жизни футболистов.

– Как думаете, если РФС обратится в офис молодёжной сборной Северной Македонии для проведения товарищеского матча, македонская сторона согласится?
– У нас уже составлен план на следующие матчи. Мы не получали предложений от молодёжной сборной России. Если летом мы состыкуемся по графику и получим предложение, то можем сыграть. Мы уважаем каждую команду. Отлично отношусь к идее сыграть молодёжным сборным России и Македонии.

– А если РФС решит провести матч на уровне взрослых сборных?
– Почему нет? Я не знаю планов основной команды. Но если федерация получит предложение, его обязательно рассмотрят, — приводит слова Митрески Metaratings.

Игор Митрески выступал за московский «Спартак» с 2001 по 2004 год, проведя в составе клуба 117 матчей.

