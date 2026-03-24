Червиченко: за те деньги, которые заплатили за Соболева, забивать надо было раньше

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о прогрессе форварда «Зенита» Александра Соболева. В весенней части сезона он уже забил четыре гола и отдал один результативный пас.

«За те деньги, которые заплатили за Соболева, забивать надо было раньше и в большем количестве. Все помнят, что Соболев играет как кардиограмма — то вниз, то вверх. Три раза забил, а потом будет пауза. Сейчас Саша ничего выглядит. Исполнил хорошо в матче с «Динамо», но для этого всё сделал Глушенков. Когда у Максима идёт игра, у «Зенита» всё получается. Глушенков был лучшим в матче с «Динамо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.