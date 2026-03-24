Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» обратилось в ЭСК по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России

Комментарии

«Динамо» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 34-й минуте встречи, в котором судья Кирилл Левников не удалил игрока «Спартака» Манфреда Угальде за серьёзное нарушение правил. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'    

В результате двухматчевого противостояния в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» вышло в финал, одержав победу в первом матче со счётом 5:2 и проиграв во втором — 0:1. В финале Пути РПЛ Кубка России «Динамо» встретится с «Краснодаром». Матчи запланированы на 8 апреля и 5 мая.

«Спартак» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android