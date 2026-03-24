«Динамо» обратилось в ЭСК по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России

«Динамо» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 34-й минуте встречи, в котором судья Кирилл Левников не удалил игрока «Спартака» Манфреда Угальде за серьёзное нарушение правил. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

В результате двухматчевого противостояния в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» вышло в финал, одержав победу в первом матче со счётом 5:2 и проиграв во втором — 0:1. В финале Пути РПЛ Кубка России «Динамо» встретится с «Краснодаром». Матчи запланированы на 8 апреля и 5 мая.

«Спартак» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.