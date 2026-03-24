Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» обратился в ЭСК по двум неназначенным пенальти в матче со «Спартаком»

Комментарии

«Оренбург» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум неназначенным пенальти в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой московской команды со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 18'     0:2 Литвинов – 25'    

Так, «Оренбург» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на седьмой минуте встречи, в котором главный арбитр Рафаэль Шафеев не назначил пенальти в ворота «Спартака». Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также «Оренбург» просит рассмотреть эпизод на 67-й минуте матча, в котором судья не назначил пенальти за игру рукой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android