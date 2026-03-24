«Оренбург» обратился в ЭСК по двум неназначенным пенальти в матче со «Спартаком»

«Оренбург» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум неназначенным пенальти в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой московской команды со счётом 2:0.

Так, «Оренбург» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на седьмой минуте встречи, в котором главный арбитр Рафаэль Шафеев не назначил пенальти в ворота «Спартака». Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также «Оренбург» просит рассмотреть эпизод на 67-й минуте матча, в котором судья не назначил пенальти за игру рукой.