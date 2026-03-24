ЭСК РФС рассмотрит два эпизода по итогам матча РПЛ «Балтика» — «Сочи»
Поделиться
«Сочи» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 32-й минуте встречи, в котором судья Станислав Матвеев не назначил пенальти в ворота «Балтики». Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Волков – 5' 2:0 Филин – 12' 3:0 Петров – 84' 4:0 Рядно – 87'
Удаления: нет / Заика – 90+5'
Также КДК просит рассмотреть эпизод на 95-й минуте встречи с удалением игрока «Сочи» Кирилла Заики за лишение явной возможности забить гол.
Матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги состоялся 21 марта на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игра завершилась победой «Балтики» со счётом 4:0.
«Сочи» после 22 туров РПЛ располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы. Команда заработала девять очков.
Комментарии
- 24 марта 2026
-
11:50
-
11:35
-
11:34
-
11:30
-
11:25
-
11:21
-
11:11
-
11:04
-
11:01
-
10:50
-
10:45
-
10:27
-
10:25
-
10:20
-
10:03
-
10:01
-
09:47
-
09:39
-
09:33
-
09:23
-
09:23
-
09:14
-
09:05
-
08:56
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:15
-
06:40
-
06:29
-
06:00
-
05:57
-
05:49
-
05:01
-
04:57