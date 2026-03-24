ЭСК РФС рассмотрит два эпизода по итогам матча РПЛ «Балтика» — «Сочи»

ЭСК РФС рассмотрит два эпизода по итогам матча РПЛ «Балтика» — «Сочи»
«Сочи» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 32-й минуте встречи, в котором судья Станислав Матвеев не назначил пенальти в ворота «Балтики». Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Волков – 5'     2:0 Филин – 12'     3:0 Петров – 84'     4:0 Рядно – 87'    
Удаления: нет / Заика – 90+5'

Также КДК просит рассмотреть эпизод на 95-й минуте встречи с удалением игрока «Сочи» Кирилла Заики за лишение явной возможности забить гол.

Матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги состоялся 21 марта на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игра завершилась победой «Балтики» со счётом 4:0.

«Сочи» после 22 туров РПЛ располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы. Команда заработала девять очков.

Материалы по теме
Первый вылетевший из РПЛ уже определён. История доказывает — у «Сочи» нет шансов спастись
