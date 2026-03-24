ЭСК РФС рассмотрит два эпизода по итогам матча РПЛ «Балтика» — «Сочи»

«Сочи» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 32-й минуте встречи, в котором судья Станислав Матвеев не назначил пенальти в ворота «Балтики». Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также КДК просит рассмотреть эпизод на 95-й минуте встречи с удалением игрока «Сочи» Кирилла Заики за лишение явной возможности забить гол.

Матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги состоялся 21 марта на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игра завершилась победой «Балтики» со счётом 4:0.

«Сочи» после 22 туров РПЛ располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы. Команда заработала девять очков.