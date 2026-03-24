Аршавин объяснил, почему Джон Дуран не проявляет себя ярко в «Зените»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему у новичка «Зенита» Джона Дурана не получается ярко проявить себя в новой команде. В последних матчах колумбиец проигрывает конкуренцию Александру Соболеву.

– Вас не удивляет, что приезжает такой футболист, как Дуран, которого мы считали проверенным качеством, и сидит?

– Я думаю, что качества у него меньше не стало. Но я вспоминаю себя. Я приезжаю из аренды «Арсенала» в «Зенит». «Зенит» идёт с отрывом в восемь очков, я думаю, что должен тоже сейчас залетать в состав. Я играю одну игру или даже выхожу на замену, получаю травму и потом завоёвываю место в составе на оставшиеся шесть игр, когда чемпионство уже разыграно. Дуран в «Фенербахче», по-моему, мало играл. Из тонуса на самом деле вылетел. В Англии он назабивал, его покупают за большие деньги в Саудовскую Аравию. Он думает: «Я играл в Англии. Что там Россия? Уж точно как-нибудь пойдёт». Но так не бывает. И он именно по-игровому не влился в команду. Даже сейчас, когда играли с «Махачкалой», как только Соболев вышел, сразу какое-то пошло обстукивание, какие-то маленькие комбинации, игра завязалась. Дурану как будто всегда в борьбу дают. В качестве техники, физики, атлетизма [у меня] сомнений нет. Он хороший игрок, пару раз перевёл. С левой. Но игрового тонуса нет, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».