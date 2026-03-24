Аршавин: «Краснодар» поймал чемпионский кураж

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался об игре «Краснодара» в текущем сезоне.

«Краснодар» поймал кураж после вот этой игры с ЦСКА (в Кубке России. — Прим. «Чемпионата»). На мой взгляд. Тот чемпионский, который был у них в прошлом году. Вот понимаешь, что осознали… Они начали-то весну тоже ни шатко ни валко на самом деле. И уступили ЦСКА на Кубок просто по делу. Но вот этот матч вернул им уверенность в себе», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА «быки» одержали уверенную победу со счётом 4:0. В финале Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» сыграет с московским «Динамо».