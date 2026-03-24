Аршавин: «Краснодар» поймал чемпионский кураж
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался об игре «Краснодара» в текущем сезоне.
«Краснодар» поймал кураж после вот этой игры с ЦСКА (в Кубке России. — Прим. «Чемпионата»). На мой взгляд. Тот чемпионский, который был у них в прошлом году. Вот понимаешь, что осознали… Они начали-то весну тоже ни шатко ни валко на самом деле. И уступили ЦСКА на Кубок просто по делу. Но вот этот матч вернул им уверенность в себе», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА «быки» одержали уверенную победу со счётом 4:0. В финале Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» сыграет с московским «Динамо».
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
