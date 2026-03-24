Геннадий Орлов выставил оценку «Зениту» за матч с «Динамо» в 22-м туре РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов выставил «Зениту» оценку по итогам матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Команды встретились в Москве. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу петербургской команды.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Оценка «Зенита» за матч – добротная четвёрка. Есть небольшие недоработки, но команда на пути. Если будут так же действовать в следующих встречах, то будет прогресс», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (48 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (49).

