Геннадий Орлов выставил оценку «Зениту» за матч с «Динамо» в 22-м туре РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов выставил «Зениту» оценку по итогам матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Команды встретились в Москве. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу петербургской команды.

«Оценка «Зенита» за матч – добротная четвёрка. Есть небольшие недоработки, но команда на пути. Если будут так же действовать в следующих встречах, то будет прогресс», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (48 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (49).