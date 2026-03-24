«Решение принято вместе». Алексей Батраков покидает сборную России

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков покидает расположение сборной России. Футболист не примет участия в мартовском учебно-тренировочном сборе. У него диагностировано повреждение.

«Алексей Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали. Наш полузащитник прошёл медицинское обследование в расположении сборной России, где выявилось небольшое повреждение после матча с «Акроном».

Вместе с медицинским штабом национальной команды принято решение, что Лёша пропустит сборы и будет восстанавливаться в клубе», — написала пресс-служба московского клуба.

Напомним, 27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.

