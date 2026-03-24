Игрок «Спартака» Умяров: сейчас единственный путь — набирать как можно больше очков

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал текущую ситуацию в команде. Он отметил, что клуб столкнулся с проблемами в первой части сезона, что негативно сказалось на количестве очков и положении в таблице.

«Я уже неоднократно говорил, что хочется побеждать. Мы создали себе проблемы в первой части сезона до зимы — достаточно неприятные в плане очков и нахождения в таблице. Сейчас единственный путь — это набирать как можно больше очков», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 22 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице. Команда заработала 38 очков.