Гильермо Абаскаль уволен с поста главного тренера мексиканского «Атлетико Сан Луис»

Испанский специалист Гильермо Абаскаль покинул должность главного тренера мексиканского клуба «Атлетико Сан Луис» по взаимному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Абаскаль возглавлял «Атлетико Сан Луис» с мая 2025 года. Под его руководством команда провела 32 матча, в которых одержала 10 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 19 поражений.

После 12 туров «Атлетико Сан Луис» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Мексики, набрав 11 очков. Ранее Абаскаль работал с такими клубами, как «Лугано», «Базель», «Волос» и другими.

С июня 2022 года до апреля 2024 года Абаскаль был главным тренером московского «Спартака».