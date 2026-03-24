Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая — о поведении Кордобы в последних матчах: это правильная работа тренера

Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал поведение форварда «Краснодара» Джона Кордобы в последних матчах.

— Это правильная работа тренера. Это правильная работа тренера, что он смог донести до игрока: ты, пожалуйста, своих внутренних демонов спрячь на благо команды, давай сезон доиграем. «Краснодар» всегда закладывается на то, что могут как-то не так судить в пользу «Зенита». И если он будет где-то проявлять свои эти… Что может очень быстро схватить красную карточку, ну, то есть ему её дадут быстрее, чем кому бы то ни было.

— Ты считаешь, что Кордоба до этого схватывал удаления, потому что это заговор?
— Нет, никакого заговора нет. Но сейчас, когда финишная прямая, чрезмерную эмоциональность ему надо погасить, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android