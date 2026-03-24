Червиченко: как «Сочи» попал в РПЛ непонятными путями, так и вылетает

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о плохой игре «Сочи» в текущем сезоне Мир РПЛ. Команда набрала девять очков за 22 матча и идёт на последнем месте в таблице.

«Как «Сочи» попал в РПЛ непонятными путями, так и вылетает. Некоторые команды пытаются попасть в РПЛ, но при этом не соответствуют уровнем и составом. Они думали, что Осинькин — панацея? Так бывает, что в одном клубе у тренера получается, а в другом — нет. Сколько у них уже поражений? Для чего надо было убирать Морено? Был неплохой тренер. Может, в этом проблема. Ну и состав. С таким подбором игроков им ничего не светит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.