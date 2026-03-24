Игорь Дивеев не примет участия в мартовском сборе сборной России из-за болезни

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев сообщил о проблемах со здоровьем, которые помешают ему участвовать в мартовском учебно-тренировочном сборе сборной России.

«Хочу поделиться с вами не очень радостной новостью. После недавней простуды у меня начались осложнения в виде синусита (головные боли, заложенность носа), поэтому вместе с медицинским штабом сборной мы приняли решение, что для меня сейчас будет лучше продолжить восстановление под наблюдением клубных врачей, чтобы быть в полной готовности к апрельским играм чемпионата. К сожалению, не смогу в полной мере помочь сборной и буду болеть за наших парней у экрана», — говорится в сообщении Дивеева в телеграм-канале.

Напомним, 27 марта российская команда сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта проведёт встречу с Мали в Санкт‑Петербурге.