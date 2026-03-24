Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин назвал лучшего ассистента в истории РПЛ

Андрей Аршавин назвал лучшего ассистента в истории РПЛ
Комментарии

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин назвал лучшего ассистента в истории Мир Российской Премьер-Лиги. Он выделил ветерана «Локомотива» Дмитрия Лоськова.

– Лучший ассистент в РПЛ, кроме Аршавина, которого вы видели?
– Лоськов.

– Почему?
– Любая передача любой тонкости, дальности, кручёности, великолепные штрафные подачи.

– Сильнее Егора Титова?
– От Титова можете представить передачу на 30 метров за спину? Наверное, нет. Я вспоминаю, как мяч прыгает, а Лоськов спиной к чужим воротам у своей штрафной. Он принимает чуть назад – и как даёт туда. А Сычёв уже бежит, обгоняет.

– Какое место у Сперцяна в истории?
– Думаю, топ-5 – топ-10, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
Аршавин: «Краснодар» поймал чемпионский кураж
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android