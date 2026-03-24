«Надеюсь на дебют в сборной». Митрюшкин — о мартовских матчах национальной команды

Голкипер «Локомотива» и сборной России Антон Митрюшкин прокомментировал предстоящие товарищеские матчи со сборными Мали и Никарагуа после победы своей команды над «Акроном» (5:1) в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, про Мали и Никарагуа я ничего не знаю. Ожидания только положительные, всегда рад поучаствовать в сборах. Надеюсь на дебют в сборной», — приводит слова Митрюшкина Metaratings.

Сборная России проведёт два товарищеских матча в конце марта. 27-го числа команда сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта встретится с Мали в Санкт-Петербурге. Начало матчей запланировано на 19:30 и 20:00 по московскому времени соответственно.