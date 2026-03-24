Агент Батракова прокомментировал пропуск игроком «Локо» матчей сборной России из-за травмы

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал новость о повреждении футболиста. Накануне стало известно, что в расположении сборной России у Батракова диагностировали повреждение. В связи с этим он покинул национальную команду и вернулся в расположение «Локомотива».

«Любая травма, если несерьёзная, то неприятная. Врачи национальной команды и «Локомотива» пообщались. Приняли решение, что лучше во время паузы на сборные, чтобы Алексей восстановился и был готов к следующей игре чемпионата. Вне всякого сомнения есть вероятность, что к матчу со «Спартаком» будет готов», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.