Дуглас Сантос и Луис Энрике опоздали на сборы Бразилии из-за отмены рейсов — Globo

Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике, представляющие санкт-петербургский «Зенит», опоздали на сборы национальной команды Бразилии из-за отмены двух рейсов из России. Об этом сообщает бразильский портал Globo. По информации источника, игроки прибудут в США поздним вечером 24 марта. Суммарно их поездка задержалась на 12 часов.

Сборная Бразилии проводит сборы в США, где команда сыграет товарищеские матчи со сборными Франции и Хорватии. Матч с французами запланирован на 26 марта, игра с хорватами состоится в ночь на 1 апреля по московскому времени.

Сборная Бразилии также готовится к чемпионату мира 2026 года, где она будет выступать в группе C вместе с командами Марокко, Гаити и Шотландии.